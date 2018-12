Zuccarello friskmeld og kampklar

sport

Nordmannen har i alt gått glipp av 13 kampar for Rangers den siste dryge månaden. Han var først ute i tre kampar før han spelte byderbyet mot New York Islanders. Deretter gjekk han skadd tre kampar til før han prøvde seg mot Philadelphia Flyers, men så vart det ein lengre pause for stjerneløparen.

– Det har vore bra i nokre dagar no, ingen problem. Det skal bli godt å spele ein kamp igjen, seier Zuccarello i eit intervju med New York- nettstaden til klubben.

Han erkjenner at kampane mot Islanders og Flyers kom for tidleg.

– Du er alltid ivrig etter å spele, men denne gongen har eg teke tida eg trengde berre for å vere sikker på at eg er 100 prosent. Lyskeproblem er noko eg ikkje har hatt før, så i starten visste eg ikkje korleis eg skulle handtere det. Eg trudde eg berre kunne spele meg gjennom det, men det gjekk ikkje, seier Zuccarello.

31-åringen trur ikkje han er spesielt rusten når han returnerer til kampisen i Madison Square Garden natt til laurdag norsk tid.

– Det tek nokon byte, og så er eg vonleg der. Eg har ikkje spelt på ei stund no, så det blir fint å komme tilbake.

