Kolvidsson blir landslagssjef for Liechtenstein

Han etterfølgjer René Pauritsch, som har gått over i ein annan jobb i Liechtensteins fotballforbund.

Kolvidsson spelte det meste av den aktive karrieren sin for mindre klubbar i Tyskland og Austerrike, og han har seinare vore trenar i fleire av klubbane han spelte for. Då Lars Lagerbäck i 2016 gav seg som Islands landslagssjef, vart Kolvidsson assistent for Heimir Hallgrímsson som overtok hovudansvaret.

No skal han prøve å gi suksess til ein endå mindre fotballnasjon, som i EM-kvalifiseringa er i gruppe med Italia, Bosnia, Finland, Hellas og Armenia. På Fifa-rankinga er Liechtenstein nummer 181 av 211 rangerte landslag.

