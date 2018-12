sport

32-åringen seier at han ikkje lenger har sjølvtilliten som skal til for å lykkast etter å ha pådrege seg to alvorlege kneskadar dei siste åra.

Viletta vann superkombinasjon i Sotsji-leikane i 2014, då han køyrde seg opp frå 14.-plass etter utfordelen. I verdscupen har han ein super-G-siger frå Beaver Creek.

Han sleit tidlegare i karrieren med ryggplager. Han har ikkje konkurrert dei to siste sesongane, men seier at han no siktar mot ein trenarkarriere.

