Vilde Bøe Risa klar for Göteborg

sport

– Vi har jobba ganske lenge med å få henne til klubben. Eg er kjempeglad for at Vilde så tydeleg viste at ho ville komme til oss, seier trenar Marcus Lantz i ei pressemelding frå klubben som i år tok sølv i Damallsvenskan.

– Vilde er særs ballsikker og viser stor ro på banen. Ho er ein sterk tovegsspelar og god pasningsspelar.

Den norske 23-åringen trekker fram moglegheita til å spele meisterliga neste år blant fleire ting som lokka henne austover.

– Eg har vore i Arna-Bjørnar i sju år og føler at tida er inne for eit miljøskifte. Spel utanlands er bra for utviklinga mi. Det var interesse frå andre klubbar, men til slutt fall eg for Göteborg, seier ho.

Risa kom i år sterkt tilbake etter fjorårets korsbandskade, bidrog til Arna-Bjørnars seriebronse og fekk mykje speletid for det norske landslaget som kvalifiserte seg til VM.

(©NPK)