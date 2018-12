Zlatan forlengde med LA Galaxy

sport

Den svenske 37-åringen signerte for Galaxy i mars etter å ha vorte stilt fri av Manchester United. Han markerte seg umiddelbart og skapte stor blest om kampane til klubben. Med 22 mål og 10 assist på berre 27 kampar var han svært produktiv, men laget greidde så vidt ikkje å kvalifisere seg til sluttspel.

Det vart spekulert i at veteranen var på veg tilbake til ein europeisk storklubb, men den siste tida har det meste peika mot at han ville vende tilbake til MLS.

– Eg er ikkje ferdig med MLS. Eg ser den første sesongen min her som oppvarming. Dei vil sjå ein stor skilnad neste sesong, for no kjenner eg ligaen og motstandarane betre. Trofeet skal heim. Eg er ikkje typen som reiser utan å ha vunne noko, seier Zlatan i ein video på nettstaden til klubben.

– Vi er svært glade for å ha fått ein ny kontrakt med Zlatan som betyr at han speler for oss i 2019 også, seier sportsdirektør Dennis te Kloese til nettstaden til klubben.

Zlatan spelte ofte på topp saman med norske Ola Kamara. Også Jørgen Skjelvik er lagkamerat med svensken i Galaxy.

(©NPK)