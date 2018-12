Bale sende Real Madrid til VM-finale

sport

Kampen var mållaus i nesten ein omgang, men walisaren sende Real Madrid i leiing rett før pause. Med to raske mål tidleg i andre omgang punkterte han kampen. Bale scora i det 44., 53. og 55. minutt.

Shoma Doi reduserte for Kashima Antlers i det 78. minuttet, men den asiatiske meisterligavinnaren kunne ikkje forhindre at storfavoritten kvitterte ut finalebillett.

Dei same klubbane møttest forresten i finale for to år sidan. Då vann Real Madrid 4–2 etter ekstraomgangar takka vere tre mål av Cristiano Ronaldo.

Ronaldo er ikkje lenger Real Madrid-spelar, men Bale overtok rolla som hat-trickhelt.

Den spanske storklubben har vunne meisterligaen tre år på rad og følgde opp med VM-triumf begge dei to førre sesongane. Laurdag kan Real Madrid fullføre eit hat-trick også i den turneringa når sensasjonslaget Al Ain er motstandar i finalen.

Al Ain, som fekk vere med i turneringa som representanten til vertslandet, har slått ut tre kontinentale meisterlag på vegen til finale. Etter Wellington (Oseania) og Espérance de Tunis (Afrika) tok laget seg òg av River Plate (Sør-Amerika) i semifinalen på tysdag.

Det vil vere ein kjempesensasjon om Real Madrid ikkje blir første klubb som vinn klubb-VM for fjerde gong. Laget vann i 2014, 2016 og 2017 og deler rekorden på tre titlar med erkerivalen Barcelona (2009, 2011, 2015).

