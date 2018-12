Solskjær takkar Røkke og Gjelsten for ny United-sjanse

sport

– I fotball veit ein aldri kva som kan skje. Det får vi bevis for gong etter gong. Dette er ei moglegheit eg måtte ta. Eg gler meg enormt til å få leie Manchester United fram til sommaren. Samtidig vil eg følgje nøye med kva som skjer her heime. Vi har bygd stein for stein og avslutninga av sesongen i år gir oss voner om endå ein god sesong, seier Ole Gunnar Solskjær i ei pressemelding frå Molde FK.

– Eg takkar klubben og Kjell Inge (Røkke) og Bjørn Rune (Gjelsten) for endå ein gong å ønske meg lykke til i den største klubben i verda.

.

(©NPK)