Kristoffersen på pallen i Hirschers leikegrind

Kristoffersen har ikkje fått det til å stemme så langt i sesongen, men i austerrikske Saalbach torsdag hadde han igjen fått fart på skia. Men raskast av alle i den første omgangen var endå ein gong heimefavoritten Hirscher. Henrik Kristoffersen var nummer tre.

Då Kristoffersen skulle køyre i finaleomgangen leia den store overraskinga i rennet Loïc Meillard. Sveitsaren køyrde seg opp frå 12.-plass etter første omgang.

Nordmannen hadde godt over sekundet på Meillard, men etter ein rotete omgang køyrde 24-åringen i mål ni hundredelar bak han.

Mario Matt, 2.-mann etter første omgang, klarte ikkje levere, men Hirscher kunne ingen gjere noko med. Austerrikaren kontrollerte inn sigeren med 28 hundredelar.

La igjen tid

I det første slalåmrennet i verdscupen sidan Levi i november låg Kristoffersen på tredjeplass før finaleomgangen. Rælingen-guten var ikkje heilt nøgd då han køyrde inn til leiing med startnummer 3 i første omgang. Truleg var det mellompartiet han ikkje var heilt nøgd med, der han la igjen litt for mykje tid.

Leiinga heldt berre til Michael Matt kom køyrande på neste startnummer, men òg austerrikaren vart skoven nedover på resultatlista då landsmannen Marcel Hirscher køyrde i mål kort tid etter.

Køyrde ut

Sebastian Foss Solevåg var nummer 14 etter første omgang, men fall tilbake til 15.-plass i finaleomgangen etter litt defensiv køyring.

Leif Kristian Nestvold-Haugen vart klar for finaleomgangen som 29.-mann, men etter eit par portar i finaleløypa var rennet over for 31-åringen.

Timon Haugan kvalifiserte seg ikkje til finaleomgangen. Han kom inn til 49.-plass, sist av alle som fullførte, mens Jonathan Nordbotten og Simen Ramberg Christensen køyrde ut.

