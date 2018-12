Fem kampar karantene for Rønnild

sport

Det har disiplinærnemnda i Norges Ishockeyforbund avgjort etter at hendinga vart innrapportert. Dei har studert videoen av episoden frå seriekampen mellom Storhamar og Lillehammer tysdag denne veka.

Disiplinærnemnda slår fast at det er snakk om takling mot hovud og nakke og at kontakt med målvakt inne i målfeltet ikkje er lov. Dei legg til at det er stor skaderisiko ved denne typen handlingar.

Storhamar ligg på tredjeplass i eliteserien med 57 poeng, mens serieleiar Stavanger med éin kamp mindre har 62. Vålerenga ligg på andreplass med 58 poeng.

(©NPK)