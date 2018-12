Solskjær har allereie fått råd frå idolet Ferguson

sport

Solskjær smilte breitt då han møtte media før treninga på fredag i ein smekkfull liten pressesal på treningssenteret til klubben.

Solskjær snakka for første gong offentleg som United-manager 8.30 lokal tid i ein seanse som varte i 19 minutt. Det skjedde snautt to døgn etter at han fekk jobben og erstatta José Mourinho.

Dette var dei første orda hans om spelarane han no skal leie:

– Dei er fotballspelarar, dei er glade og i godt humør. Dei har oppført seg flott.

Ferguson

Solskjærs tilhøve til Uniteds legendariske manager Alex Ferguson vart tidleg eit tema på pressekonferansen.

– Eg har lært alt av han. Måten han behandlar folk på, måten han heldt 24 landslagsspelarar svoltne på, med ønske om å bli betre, svarte Solskjær på NTBs spørsmål.

Og la til:

– Eg har sjølvsagt snakka med han allereie. Det finst ingen betre å snakke med. Han er idolet mitt.

Lett program

Solskjær leier United borte mot Cardiff laurdag kveld. Så ventar to kampar på Old Trafford i romjula (26. og 30. desember). Dei går mot Huddersfield og Joshua Kings Bournemouth.

– Vi må ta ut eit lag som kan gi oss resultat. Og eg må få prinsippa mine ut til karane, korleis vi skal spele som eit lag og jobbe saman, sa Solskjær under presseseansen.

Nordmannen kjem inn på eit gunstig tidspunkt når det gjeld motstandarar. Ni av Uniteds ti neste kampar går mot heilt overkommelege lag.

Berre bortekampen mot Tottenham (13. januar) kan kallast svært vanskeleg.

Mellombels

Solskjær er henta inn til United på mellombels basis og skal leie klubben ut sesongen. Men han fekk naturleg nok spørsmål om sjansane for å ta jobben permanent.

– Jobben min er berre å gjere så godt eg kan og drive klubben vidare. Det er så mange managerar som ønsker å vere manager i Manchester United, sa han.

United-leiinga skal ha løyvd rundt ein halv milliard kroner til å forsterke laget i januar-vindauget. Solskjær vil først og fremst konsentrere seg om spelarane han har.

– Eg vil sjølvsagt få eit ord med i laget. Men jobben min no er å bli kjent med spelarane og sjå korleis eg kan gjere dei betre.

