VG: Horneland nær trenarjobb i RBK

Den siste tida har Horneland vore mykje snakka om i diskusjonen om trenarjakta til RBK. Adresseavisen melde måndag at FKH-trenaren framleis var på radaren til klubben, og torsdag skreiv avisa at han har vore i nye samtalar med trønderane.

Horneland skreiv ny treårskontrakt med Haugesund så seint som i haust, men mykje tyder på at han ganske snart får ein ny jobb i Trondheim. Fredag erfarer VG at det berre står att nokre detaljar før Horneland blir tilsett i Rosenborg.

Ifølgje avisa er 43-åringen no òg aktuell som hovudtrenar på Lerkendal. Tidlegare spekulasjonar gjekk ut på at han skulle vere vikartrenar fram til sommaren, før han deretter skulle bli assistent for ein ny hovudtrenar.

Styreleiar Ivar Koteng i RBK sa fredag til NRK Trøndelag at klubben har ein ny trenar klar, men ville ikkje røpe kven det er på grunn av kontraktmessige forhold. Han reknar med at vedkommande skriv under i romjula.

Horneland har trent Haugesund sidan hausten 2016. I år tok han rogalandsklubben til ein sterk fjerdeplass i Eliteserien.

Tidlegare denne veka stadfesta RBK at Rini Coolen går tilbake til rolla som akademisjef. Nederlendaren har vore trenar for A-laget til Rosenborg sidan 19. juli, men fekk ikkje halde fram som hovudtrenar.

Coolen tok over ansvaret etter at Kåre Ingebrigtsen fekk sparken. Coolen loste trønderane til både serie- og cupgull og gruppespel i Europaligaen.

