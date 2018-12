Forfang ventar på å knekke hoppveke-koden

sport

Stabilitet gjennom fire renn, utan eit einaste kvile- eller feilskjer, er nær sagt ein føresetnad for å gå til topps i den tysk-austerrikske hoppveka. Av dei sju hopparane som kommande laurdag startar jakta på å bli den første norske vinnaren sidan Anders Jacobsen i 2006/07-sesongen, er Daniel-André Tande han som har vore nærast å knekke hoppveke-koden.

For to sesongar sidan fekk han sigerssjansane øydelagt av ein sjeldan utstyrsfeil under avslutningsrennet i Bischofshofen. Tande leidde då hoppveka, men vart til slutt nummer tre. I fjor fekk Anders Fannemel same plassering etter at heller ikkje han klarte å vise topp stabilitet gjennom fire renn.

Til hoppveka i år kjem Johann André Forfang med dei sterkaste verdscupresultata av dei norske. Tromsø-hopparen har mellom anna ein siger frå russiske Nizjnij Tagil. I hoppveke-samanheng inneheld merittlista ein sjette- og niandeplass samanlagt.

– Eg har ofte vore god i enkeltrenn og kvalifiseringar, så eg har følt på det å hoppe godt og langt i hoppveka, men ikkje å gjere det i hopp etter hopp etter hopp, seier 23-åringen til NTB.

Veldig spesielt

Han viser til at det ofte er erfarne utøvarar med mange hoppveker bak seg som vinn den prestisjefylte konkurransen. Nøkkelen til å knekke den siste vesle biten av hoppveke-koden ligg i erfaring som blir bygd opp over mange år, trur Forfang.

– Eg trur det er veldig positivt å ha vore med mange gonger og kjent på dei kjenslene ein får i hoppveka, for det er veldig spesielt, seier han.

Det å skulle vinne hoppveka handlar om mykje meir enn berre sportsleg toppform og å meistre vêr og vind i dei fire bakkane.

– Når du har nivået inne og kan vinne renn og vere med å kjempe heilt der oppe, handlar det til sjuande og sist om korleis du taklar køyret med ei veke med hopping i ulike bakkar, der du har ei samanlagtliste å stille deg til og der media snakkar til deg etter kvar konkurranse og skal evaluere hoppinga di. Det blir noko anna enn vanleg verdscup, og derfor er det veldig spesielt, seier Forfang.

Alexander Stöckl skriv under på at toppform langt frå gir nokon garanti for hoppvekesiger. Landslagssjefen meiner det å knekke hoppveke-koden femnar breitt.

– Det handlar om det mentale, organisering, logistikk og søvnrutinar. Det er eigentleg alt som skjer frå vi reiser til den siste hopparen har køyrt ut på sletta i Bischofshofen. Alt påverkar alt, seier austerrikaren.

Raw Air-erfaring

Johann André Forfang reiser til turneringa i år med sjølvtillit i bagasjen. Han er nummer fem i verdscupen samanlagt og har for lengst dokumentert form i vinter.

– Eg veit at toppnivået mitt er veldig bra, og då gjeld det å nå det nivået tidleg i hoppveka og halde det. Det er noko eg ikkje har klart enno, men eg trur det er erfaring som skal til for å klare det, seier Tromsø-hopparen.

Nyttig erfaring har han og konkurrentane òg bygd opp gjennom ein annan arena dei siste sesongane. Raw Air-konseptet har mange likskapstrekk med hoppveka.

– Vi har no hatt Raw Air i to år, og det er òg ei turnering. Du flyttar deg frå stad til stad, og grunntanken er den same. Du må prestere i kvart einaste hopp, seier landslagssjef Stöckl.

– Det trur eg absolutt hjelp. I Raw Air har det kanskje vore ekstra intenst med heimebane og forventingar som blir enno skrudd opp eit hakk. Det er viktige erfaringar å ta med seg vidare, seier Forfang.

23-åringen er klar på at ein hoppvekesiger overgår det aller meste.

– Det er rett og slett eitt av dei store måla med karrieren og eitt av høgdepunkta kvart einaste år, seier han.

Laurdag kjem dei første svara på om koden er knekt.

