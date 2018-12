Skihoppar Thea Kleven død

sport

Kleven representerte Gjerpenkollen og Kollenhopp, og var ein av hopparane på «Prosjekt 2022»-satsinga fram mot Beijing-OL.

Skiforbundet skriv dette i ei pressemelding:

– Heile hoppfamilien er i sorg etter Thea gjekk bort. Tankane våre går først og fremst til familien. Samtidig er det viktig for meg at vi gjer alt for å ta vare på lagvenninner og støtteapparat. Det er sett inn ekstra ressursar for å hjelpe eit lag i stor sorg. Dette har gått sterkt inn på oss alle, og aller tøffast har hoppjentene det. Vi vil aldri gløyme Thea. Ho var med i vårt «Prosjekt-2022» og hadde ei lys framtid i hoppbakken. Thea hadde alle føresetnader for å bli ein hoppar av internasjonalt format, og deltakinga hennar i verdscupen vitnar om kor stor tru vi hadde på Gjerpenkollen-hopparen. No ber eg om at hoppfamilien får fred i ei høgtid som har vorte veldig annleis for oss, seier hoppsjef Clas Brede Bråten.

Vidare skriv NSF: – Det vil ikkje bli gitt ytterlegare kommentarar frå leiarar, trenarar eller utøvarar i Skiforbundet, og vi ber media respektere ønsket til familien om å få sørgje i fred.

