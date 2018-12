UEFA-klage frå Lagerbäck og NFF

sport

Bakgrunnen for klaga er kampane Spania–Noreg og Sverige–Romania 23. mars.

– Eg vil i alle fall reagere, sjølv om det truleg ikkje fører til noko og at det er det kommersielle som styrer, seier landslagstrenar Lars Lagerbäck til NTB.

NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt fortel at forbundet har teke grep.

– Vi har kontakta Uefa i eit fair play-perspektiv, og det gjeld alle kampane, seier han til NTB.

– Når ein berre har to dagar mellom to kampar, det er kanskje ein marginal skilnad, men vi veit at det fysiologisk er vanskeleg å fylle opp glykogennivåa 100 prosent på to dagar. Eg synest det skal vere så fair som mogleg med at ein har same avsparkstid.

Lagerbäck er òg kritisk til andre tilhøve rundt kampprogrammet.

– I denne kvalifiseringa er det òg ei moglegheit for at to nasjonar kan bli einige om tider for kampane. Det synest eg ikkje heller er bra. Då kan ein jo forhandle seg fram til fordelar på den måten, seier Lagerbäck.

Han er tilhengar av at oppgjera startar på same tid i kvar speleomgang. Noreg møter Spania borte med avspark 20.45. Sverige speler heime (18.00) same dag mot Romania. Noreg–Sverige på Ullevaal går 26. mars 20.45.

Dersom Noreg ikkje kjem seg til EM via den ordinære kvalifiseringa, får laga ein ekstrasjanse i nasjonsligaen.

(©NPK)