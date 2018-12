Solskjær: – Alle spelarane har eit ansvar for å forbetre seg

sport

Nordmannen hadde få nyheiter å servere då han heldt pressekonferanse fredag formiddag. Fleire spelarar er på veg tilbake frå skade, og Solskjær har i alt fem mann som kan bli aktuelle mot Bournemouth etter å ha vore ute sist.

Han gav dei fleste spelarane fri torsdag etter 3-1-sigeren over Huddersfield. Romelu Lukaku, Anthony Martial og Alexis Sánchez trena lett.

– I tillegg har vi Marcos (Rojo) og Scott (McTominay) som ser ut som dei svært snart kan delta igjen, sa Solskjær.

– Chris Smalling har ein fotskade, og han ser vi sannsynlegvis ikkje før mot Tottenham (13. januar) eller rundt der.

Går alt som planlagt, kan Solskjær med andre ord ha skadefri tropp i midten av januar.

Pogba

Dei to første kampane til 45-åringen i managerstolen har gitt mange scoringar, seks poeng og eit viktig løft for eit United-lag som sleit under José Mourinho.

Solskjær har fått mykje ros for å ha fått ein stjernespelar som Paul Pogba til å skinne igjen. Han fekk spørsmål om han òg kan få Lukaku og Sánchez til å prestere betre.

– Eg kan ikkje gjere noko med prestasjonane deira på banen. Paul har gjort det sjølv. Eg kan prate med spelarane og rettleie dei, men det er opp til dei å prestere på banen. Så eg er ikkje einig i at eg har gjort Paul betre på banen eller at eg kan gjere det med «Rom» eller Alexis, smilte Solskjær.

– Kan bli betre

Han fortel at han ser forbetringspotensial etter dei to sigrane over Cardiff (5–1) og Huddersfield (3-1).

– Det finst ting vi må forbetre. Vi har ikkje vore konsistente nok, vi har ikkje klart å halde nullen. Vi har sloppe inn to dødballmål, men forsvaret i ope spel har vore bra, sa Solskjær, som på same tid la til:

– Kvar og ein speler har eit ansvar for å forbetre seg. Det er gode spelarar vi har, og det er ein grunn til at dei er her. Så er det opp til dei å bruke kreativiteten sin og ta det ut på banen.

Berre tre dagar etter Bournemouth-møtet ventar bortekamp mot Newcastle for Solskjær & co. United er inne i eit på papiret overkommeleg kampprogram, men bortekampen mot Tottenham 13. januar blir ei skikkeleg nøtt.

(©NPK)