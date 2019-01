Noreg i doping-opprop mot Russland

sport

Styret i Det internasjonale antidopingbyrået (WADA) vedtok i september å oppheve utestenginga av Russlands antidopingbyrå (RUSADA). Grunngivinga var at dei godtok fleire vilkår, mellom anna at WADA skulle få tilgang til alle data frå laboratoriet i Moskva innan årsskiftet. Det skjedde ikkje, og det får fleire til å reagere sterkt.

I eit opprop, skrive av leiarar i 16 nasjonale antidopingbyrå, er bodskapen klar.

– Etter meir enn tre år med undersøkingar, vingling og kompromiss som svar på den verste dopingskandalen i idrettshistoria, er tida moden for å vise at ingen individ eller nasjonar er fritekne frå forpliktingane sine etter dei internasjonale antidopingreglane (WADC). Vi bønnfell WADA om å bruke sin fulle autoritet og ressursar til å forsere denne saka, står det i oppropet.

Like før jul måtte WADAs fem utsende ekspertar reise heim frå Moskva med uforretta sak. Dei russiske styresmaktene sa at utstyret ekspertane hadde til å hente ut data, ikkje var lovlege i landet.

Skuffa

På den første dagen av året stadfesta WADA at Russland ikkje hadde oppfylt vilkåret om full tilgang. Russarane risikerer igjen å bli suspenderte.

– Eg er svært skuffa over at dataa frå det tidlegare Moskva-laboratoriet ikkje har vorte overleverte i samsvar med avtalen med WADA-styret i september 2018, sa WADA-president Craig Reedie i ei pressemelding.

WADAs uavhengige komité for regeletterleving skal møtast 14. og 15. januar for å komme med ei oppmoding til WADA-styret om Russlands idrettsframtid. Antidoping Norge og 15 andre nasjonale antidopingbyrå krev at det blir teke ei avgjerd så raskt som mogleg.

Leiaren av USAs antidopingbyrå, Travis Tygart, rista oppgitt på hovudet over heile situasjonen rundt RUSADA.

– Det er ein vits og ein skamplett for WADA og det globale antidopingsystemet, rasa USADA-sjefen tysdag.

Sentralt

WADA utestengde RUSADA i november 2015 etter at McLaren-rapporten dokumenterte omfattande og dopingjuks med assistanse frå styresmaktene i åra 2011 til 2015. Sentralt i dette stod antidopinglaboratoriet i Moskva.

Mangelen på tilgang til data frå Moskva-laboratoriet har vore ein hemsko i forsøket på å stille dei skyldige til ansvar for dopingjukset. I februar gjorde Idrettens valdgiftsrett (CAS) om straffene mot 28 av dei 43 russiske idrettsfolka som av IOC var diskvalifiserte og utestengde for å ha vore med på og profittert på dopingjukset.

Så langt har berre to internasjonale særforbund, friidrett (IAAF) og skiskyting (IBU), oppretta disiplinærsaker basert på opplysningane i McLaren-rapporten. IAAF har sidan november 2015 nekta russarar deltaking i internasjonale konkurransar, unntatt handplukka idrettsfolk som må konkurrere som nøytrale utøvarar.

(©NPK)