Østberg vann jaktstarten og auka Tour de Ski-leiinga

28-åringen imponerte endå ein gong, gjekk inn til siger på 10-kilometeren i Oberstdorf og auka avstanden ned til Natalja Neprjajeva frå Russland på andreplassen.

Østberg leier no Tour de Ski med 35 sekund og er favoritt til å vinne samanlagt.

– Det er framleis ein jamn kamp, og etappen på laurdag har vi sett tidlegare at kan vere veldig utslagsgivande. Det blir tøffe to siste etappar no, sa ho til NRK.

Den norske leiaren gjekk ut i tet på jaktstarten på torsdag, 24 sekund føre Neprjajeva. Østberg, som har to andreplassar i Tour de Ski frå før, auka stadig med små sekund, og halvveges var avstanden auka til nesten 30 sekund.

Det vart også forspranget i mål. Bak jakta trioen Jessica Diggins, Krista Pärmäkoski og Julija Belorukova. Amerikanaren Diggins spurta inn til ein tredjeplass føre russaren, og ho er no 1.22 minutt bak Østberg. Pärmäkoski fekk det tøft mot slutten og gjekk inn til ein femteplass.

Heidi Weng vart nummer sju, mens Kari Øyre Slind hamna på åttandeplassen. Lotta Udnes Weng og Tiril Udnes Weng vart høvesvis nummer ti og tolv.

Fredag er det kviledag i Tour de Ski før det heile blir avgjort laurdag og søndag.

