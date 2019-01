Haugesund reagerer på RBK-tilsetting av Horneland – vurderer rettslege skritt

sport

I Haugesund er frustrasjonen stor etter at RBK gjekk ut med nyheita om overgangen til Horneland og Karl Oskar Emberland. Rogalendingane meiner RBK har opptredd «særs uprofesjonelt».

– Vi opplever at den siste førespurnaden vår til Rosenborg ikkje vart svart på, men at dei i staden gjekk ut og presenterte dei nye trenarane sine, våre kontraktsbundne trenarar, seier FKHs styreleiar Leiv Helge Kaldheim til TV 2.

Han avkreftar at Haugesund har vorte einige med RBK om å la trenarane gå. Vidare opplyser han at Rosenborg ikkje har svart på den siste e-posten deira.

RBKs styreleiar Ivar Koteng meiner derimot at dei har svart på førespurnaden, og at klubben jobbar for å bli einige om å få dei to trenarane på treningsfeltet før 1. februar.

– Treng ikkje å bli einige

Det var tidlegare torsdag at Rosenborg opplyste på nettstaden sin at trønderklubben hadde tilsett Horneland og assistenten Emberland.

– Ei veldig god løysing for Rosenborg, sa styreleiar Koteng til Adresseavisen om.

Nokre timar seinare stadfesta også han at klubbane ikkje har vorte einige om dei to trenarane.

– Vi treng ikkje å bli einige med Haugesund. Då kan dei bli i Haugesund ut oppseiingstida og byrje hos oss 1. februar, sa Koteng.

Vurderer rettens veg

Horneland og Rosenborg meiner at den avtroppande Haugesund-trenaren har ein månads oppseiingstid i kontrakten sin. FKH meiner derimot at dei har terminert treårskontrakten som Horneland skreiv under på i oktober.

Rogalandsklubben meiner dermed at det er den førre kontrakten som er gjeldande, og at Hornelands avtale går fram til 30. november 2019. Den kontrakten skal ikkje ha nokon klausular som gjer at RBK kan hente han med mindre han blir kjøpt fri. Det har ikkje Rosenborg gjort, ifølgje Haugesunds styreleiar Kaldheim.

Han fortel til Haugesunds Avis at klubben ikkje godtek at tagnaden frå RBK. Trønderane har fått melding om kva konsekvensane av dette er, seier Kaldheim. Han vil derimot ikkje gå inn på kva det er overfor media, men på spørsmål om det vil gå via Norges Fotballforbund eller sivilrettslege instansar, svarer styreleiaren kontant:

– Sivilrettslege instansar.

