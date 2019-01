Chelsea-supporter utestengd i fleire år etter hets

sport

20-åringen sa seg skuldig i til å ha trua, og ha brukt fornærmande ord under Chelseas bortekamp mot Brighton 16. desember. No er mannen straffa med 965 pund (cirka 10.500 kroner) i bot, og dessutan utestengd frå alle fotballkampar dei neste tre åra.

Ein talsmann for Brighton seier dei takkar politiet for hjelpa under hendinga og at dei er nøgde med resultatet.

– Det understrekar både deira og våre forpliktingar om ein nulltoleranse mot alle former for verbale overgrep frå dei som møter på kampane. Vi vil minne alle fans om at vi ikkje vil tolerere noka form for støytande åtferd.

I desember vart òg fire av tilhengarane til klubben skulda for å ha kom med rasistiske tilrop mot Manchester City-spelar Raheem Sterling, under 2-0-sigeren på Stamford Bridge. Desse er førebels utestengde frå alle Chelsea-kampar mens politietterforskinga pågår.

