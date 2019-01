Hoppveka: Stjernen endeleg på pallen, Kobayashi suveren i Innsbruck

sport

Samanlagtleiaren Kobayashi slo til med 136,5 meter i første omgang og avslutta med 131 meter. Dermed tok han verkeleg føringa samanlagt og distanserte toaren før renna i Austerrike, Markus Eisenbichler. Tyskaren skuffa og enda på 223,8 poeng. Det skilde berre 2,3 poeng etter to renn, men no avstanden heile 45,2 poeng.

Med sigeren i avslutninga i Bischofshofen kan Kobayashi dessutan skrive seg inn på ei eksklusiv liste med siger i alle dei fire hoppvekerennae. Sven Hannawald gjorde det i 2001, og Kamil Stoch gjentok bedrifta i fjor.

Med 237,0 poeng var Kobayashi 12,8 poeng føre austerrikaren Stefan Kraft. Kraft var eit austerriksk lyspunkt med sine hopp på 129,5 og 130,5 meter.

Stjernen hang med samanlagt på fjerdeplass etter to renn. I det første hoppet sitt slo han til med 131 meter under greie forhold. Med 3 x 18,5 i stil fekk han 123,5 poeng. I finalen fekk han 126 meter. Han har no berre 4,2 poeng opp til Eisenbichler på 2.-plassen i samandraget.

– Det kjentest fint og godt å fly igjen. Eg er fornøgd, sa Stjernen.

Robert Johansson leverte 129 meter og heldt 8.-plassen etter eitt svev. I finalen fekk han 124 meter, men forholda hadde vorte tyngre, og han hoppa frå ein høgare avsats enn hopparane føre. Han tapte dermed tre plasseringar med 226,1 poeng.

– Eg har komme bra i gang her i bakken. Hoppinga byrjar å komme opp på eit akseptabelt nivå, og det er godt å få det ut i eit renn, sa Johansson til NRK.

Johann André Forfang hadde funne seg sjølv i kvalifiseringa med gamle sko. Men i 1. omgang fekk han berre 119,5 meter. Det heldt til å vinne duellen, men gav berre 30.-plass. Med 124,5 meter i finalen og 205,9 poeng hoppa han seg opp til delt 21.-plass.

Daniel-André Tande vart slått ut i den heilnorske duellen mot Anders Fannemel. Fannemel landa på 124,5 meter og fekk 107,6 poeng. Tande fekk berre 115,5 meter og 90,6 poeng. Dermed vart den siste norske vinnaren i bakken frå to år sidan slått ut etter berre eitt hopp denne gongen. Fannemel slo av 8,5 meter i finalen og fall tilbake fire plassar til 25.-plass.

Halvor Egner Granerud, beste norske i nyttårshopprennet, skulle møtte japanaren Daiki Ito, men dukka aldri opp på toppen. Han var diskvalifisert på grunn av ureglementert hoppdress.

Det var litt problem med farten i tilløpet, og i prøveomgangen var det så god trekk inn i bakken at hopparane starta frå port 0. Før 1. omgang gjekk ein opp til port 1.

(©NPK)