Horneland slår tilbake mot FK Haugesund

sport

Duoen er klar for RBK, men tilsettinga har ført til mykje sinne i Haugesund.

Horneland og Rosenborg meiner at den avtroppande Haugesund-trenaren har ein månads oppseiingstid i kontrakten sin. FKH meiner derimot at dei har terminert treårskontrakten som Horneland skreiv under på i oktober.

Rogalandsklubben meiner dermed at det er den førre kontrakten som er gjeldande, og at Hornelands avtale går fram til 30. november 2019. Den kontrakten skal ikkje ha nokon klausular som gjer at RBK kan hente han, med mindre han blir kjøpt fri.

– FK Haugesund og eg vart tidlegare i haust einige om endra vilkår for trenarstillinga mi. Dei nye vilkåra gjeld frå 1. januar 2019. Frå denne datoen gjeld desse oppseiingsvilkåra: Under arbeidsforholdet og etter utløpet av prøvetida gjeld ein gjensidig oppseiingsfrist på 1 månad, rekna frå og med utløpet av kalendermånaden oppseiinga fann stad, seier Horneland i ei pressemelding fredag.

– Denne regelen har eg halde meg til. Men det gjer ikkje FK Haugesund som overraskande ser seg uforplikta av den nye avtalen med ny oppseiingsvilkår.

– Eg ser no fram til å byrje som ny trenar for Rosenborg BK etter at oppseiingstida har gått ut, seier Horneland.

– FK Haugesunds terminering av avtalte rettar i eit eksisterande og gjeldande arbeidsforhold er utan støtte faktisk eller rettsleg og er ugyldig, seier advokat Erik Flågan som representerer Horneland i saka.

(©NPK)