Kaotisk RBK-dag: – Vi blir hengde ut så inni hampen

– Vi har avlyst pressekonferanse med Horneland. Bakgrunnen er at det vart hysterisk bråk med Haugesund torsdag, seier styreleiar Ivar Koteng.

– Vi blir hengde ut så inni hampen. Så vi har behov for å forklare dette. Vi tilbaud Haugeund 1,1 millionar kroner for å få han frigitt for i praksis ni arbeidsdagar, held Koteng fram.

Det er full strid mellom Haugesund og Rosenborg om dei to trenarane Eirik Horneland og Karl Oskar Emberland.

Duoen er klar for RBK, men tilsettinga har ført til mykje sinne i Haugesund. RBK melde fredag morgon at det skulle haldast ein pressekonferanse klokka 12.00 i klubblokala same dag, men denne informasjonen vart seinare fjerna frå RBKs nettside.

RBK stadfesta så overfor NTB at pressekonferansen var avlyst. Ein snau time seinare kom meldinga om at styreleiar Ivar Koteng stilte til ei pressevisning.

Usamd

Horneland og Rosenborg meiner at den avtroppande Haugesund-trenaren har ein månads oppseiingstid i kontrakten sin. FKH meiner derimot at dei har terminert treårskontrakten som Horneland skreiv under på i oktober.

Rogalandsklubben meiner dermed at det er den førre kontrakten som er gjeldande, og at Hornelands avtale går fram til 30. november 2019. Den kontrakten skal ikkje ha nokon klausular som gjer at RBK kan hente han, med mindre han blir frikjøpt.

Rett

– FK Haugesund og eg vart tidlegare i haust einige om endra vilkår for trenarstillinga mi. Dei nye vilkåra gjeld frå 1. januar 2019. Frå denne datoen gjeld desse vilkåra for oppseiing: Under arbeidsforholdet og etter utløpet av prøvetida gjeld ein gjensidig oppseiingsfrist på 1 månad, rekna frå og med utløpet av kalendermånaden oppseiinga fann stad, seier Horneland i ei pressemelding fredag.

– Denne avgjerda har eg halde meg til. Men det gjer ikkje FK Haugesund som overraskande reknar seg som ikkje plikta av den nye avtalen med slike oppseiingsvilkår.

– Eg ser no fram til å byrje som ny trenar for Rosenborg BK etter at oppseiingsperioden er gått ut, seier Horneland.

– FK Haugesunds terminering av avtalte rettar i eit eksisterande og gjeldande arbeidsforhold er utan støtte faktisk eller rettsleg og er ugyldig, seier advokat Erik Flågan som representerer Horneland i saka.

Terminert i romjula

– Vi har ein avtale som går ut 30. november 2019, og har ei forventing om at avtalen enten blir halden eller at han blir frikjøpt frå den, seier Haugesunds styreleiar Leiv Helge Kaldheim til NRK.

Han seier vidare at den nye avtalen er terminert av årsaker som er gjort kjent for både Erik Horneland og Rosenborg.

– Han vart terminert i romjula, i forkant av at vi fekk ei oppseiing. Det er to frittståande avtalar som er inngått, og den opphavlege avtalen, som gjeld for sesongen 2017/18/19, er tidfesta. Han har ingen moglegheit for oppseiing, meiner Kaldheim, som legg til at dei ønsker ei løysing i saka.

– Det er sjølvsagt at for å få ei løysing er vi avhengige av at Horneland og Rosenborg kjem på bana, så får vi sjå om det er eit ønske som er gjensidig frå deira side, seier styreleiaren.

RBK skal om kort tid ut i ei rettssak mot trenarane Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun. Dei vart sparka undervegs førre sesong.

