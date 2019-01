FKH varslar konsekvensar viss Horneland tiltrer RBK-jobben neste månad

sport

Sagaen om Haugesund-trenaren som ønsker seg til Rosenborg, tok av før helga. Og søndag kveld vart det brot i forhandlingane om ein kompensasjonssum for Horneland og assistenten Karl Oskar Emberland.

Rosenborg og Horneland meiner at oppseiingstida til trenaren i FKH går ut 1. februar. Derfor vil RBK la vere å gjere seg noko før den tid.

Haugesund-leiinga seier derimot at klubben har terminert ein treårskontrakt Horneland skreiv under på i oktober, og at det er den førre kontrakten som gjeld. Den gjeld fram til 30. november 2019 og skal ikkje ha nokre klausular som gjer at RBK kan hente han, med mindre han blir kjøpt fri.

Åtvarar

Kaldheim meiner Horneland har å stille på FKH-trening så lenge klubbane ikkje er einige om ein kompensasjon.

– Då får vi sjå kva som skjer. Vi har allereie gitt RBK og Horneland melding om konsekvensane av dei handlingane som blir gjort, seier styreleiaren i FK Haugesund til Adresseavisen når det blir peika på at Horneland har uttalt at han stiller på RBK-trening 1. februar.

Han ønsker ikkje å utdjupe kva slags konsekvensar det kan føre til.

Ifølgje VG krev FKH over 6 millionar kroner for å la Horneland og Emberland gå. Før det vart brot i forhandlingane søndag kveld, skal Rosenborg ha strekt seg til 1,3 millionar kroner i tilbodet om kompensasjon.

For stor avstand

Måndag slo styreleiar Ivar Koteng i RBK fast at trønderklubben ikkje vil gjere fleire forsøk på å bli einig med Haugesund om ein pris for Horneland.

– Vi greier ikkje å bli einige med Haugesund og tenkjer akkurat no at vi ikkje gjer meir i saka. Vi kjem til å la det gå til 1. februar, sa Koteng til Adresseavisen.

– Det er for stor avstand. Vi meiner vi er innanfor det som er vanleg å betale for ein trenar, som vi har opplevd før er eitt års etterlønn. Så har vi høyrt kva Haugesund har sagt, mellom anna gjennom samtalar i helga. Men vi har ikkje nærma oss, sa han vidare.

Koteng og Rosenborg går ut frå at Horneland og Emberland er på plass i Trondheim 1. februar, når oppseiingstida i den nye kontrakten med FKH går ut. Inntil vidare er dei likevel Haugesund-trenarar, og måndag trente dei laget på Karmøy.

