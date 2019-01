sport

Dei to har hatt ein lengre treningsperiode i staden for å konkurrere i Tour de Ski. Kommande helg er dei påmelde til rennet Kopparaskidan, eit løp over 10 kilometer i Falun.

Den svenske junioren Frida Karlsson, som var suveren i den skandinaviske cupen til helga i Finland, skal òg delta. Dei andre svenske sprintarane, med Stina Nilsson i spissen, skal derimot delta i verdscupen i tyske Dresden.

(©NPK)