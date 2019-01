Viking godtek bot for banestorming

sport

Banestorming er ikkje lov etter regelverket til NFF. Det var derfor venta at Viking kom til å bli bøtelagt.

Rogalandsklubben stadfestar overfor Stavanger Aftenblad at den ikkje vil anke straffa.

– Vi kjem ikkje til å påklage bota, seier daglege leiar Eirik W. Henningsen i Viking til avisa.

Det var rett etter kampslutt i 3–1-sigeren over Kongsvinger 11. november, at fleire tusen menneske storma grasteppet i full gledesrus. Trepoengaren gjorde at klubben vann 1. divisjon og rykte opp saman med Mjøndalen.

(©NPK)