Weng ser mørkt på VM

Etter å ha vunne Tour de Ski dei siste to åra måtte 27-åringen ta til takke med ein 6.-plass i år. Weng har så langt hatt ein tung sesong, og no byrjar klokka å tikke for å komme i VM-form.

– Eg håpar at eg kan gjere det betre enn det eg gjer no, men eg veit ikkje. Tida vil vise. Akkurat no er eg langt bak, seier Weng etter siste Tour de Ski-etappe.

19. og 20. januar står sprint og ti kilometer klassisk på programmet i Otepää i Estland. Weng ser ikkje lyst på VM-deltaking viss ho må prestere då.

– Otepää kjem altfor tidleg etter Touren. Viss eg må prestere der, så ser eg mørkt på det. Men samtidig veit ein jo aldri. Ting kan snu. Akkurat no er eg litt langt unna det beste. Eg håpar iallfall å gå éin distanse (i VM), men er det slik at eg må prestere i Otepäa, så slit eg, seier ho.

Weng fekk ein tung dag i monsterbakken i Val di Fiemma. Ho brukte nærare to minutt meir enn etappe- og Tour de Ski-vinnar Ingvild Flugstad Østberg.

– Det var skikkeleg tungt. Eg kan ikkje hugse at bakken var så hard som han var i dag. Dei gongene eg har gått her har eg vore i kjempeform, men i dag var det ein kamp, samanfatta skiløparen.

