Casper Ruud ute av Australian Open

sport

Dermed er Australian Open-eventyret over før det kom i gang for den norske 20-åringen.

Ruud slo nyleg Laaksonen 6-3, 6–4 i ei Challenger-turnering i Playford, men i 1. runde av kvalifiseringa til Australian Open viste sveitsaren andre takter. Samtidig var det lite som stemde for det norske tennistalentet.

Det første settet bør gå rett i gløymeboka for nordmannen. Sveitsaren vann 6–2.

Snarøya-guten sleit med det meste også i andre sett, og kom i alvorleg trøbbel då Laaksonen braut Ruuds serve og tok leiinga 3–2. I det neste gamet hadde Ruud to breakballar, men sveitsaren redda seg inn med to servar frå øvste hylle. Deretter vann han dei to neste balla og gjekk opp i 4–2.

Snarøya-guten, som hadde uvanleg mange feiltreff i kampen, vann så vidt sin eigen serve og reduserte til 4–3. Sveitsaren hadde få problem med å vinne gamet sitt og dermed stod det 5–3.

Ruud reduserte til 5-4, men feila fortsette å florere for nordmannen. Sveitsaren kontrollerte inn siste sett og vant 6–4.

Dermed er Australian Open-eventyret over for denne gongen for den norske 20-åringen.

Casper Ruud kvalifiserte seg i fjor for første gong til hovudturneringa i Australian Open. Der vart det stopp i 2. runde mot argentinaren Diego Schwartzman. I år var det norske tennistalentet femteseeda i kvalifiseringa på hardcourten i Melbourne.

20-åringen har etter fjorårsesongen hatt eit lengre treningsopphald på Rafael Nadals treningskompleks på Mallorca, under leiing av Nadals onkel Tony Nadal.

På den ferske ATP-rankinga måndag rykte Casper Ruud opp éin plass frå 112 til 111.

(©NPK)