Egypt blir vertskap for Afrikameisterskapen i fotball

Før CAF-møtet i Dakar tysdag var det allereie klart at meisterskapen skulle bli arrangert i Egypt eller Sør-Afrika.

Opphavleg var det Kamerun som skulle vere vertskap, for første gong sidan 1972, med dei vart fråtekne meisterskapen 30. november. Årsaka var at dei ikkje hadde komme langt nok i førebuingane. Dei kunne heller ikkje garantere for sikkerheita, mellom anna på grunn av aktiviteten i landet til opprørsgruppa Boko Haram.

Tysdag vart det altså klart at Liverpool-stjerna Mohamed Salah og Egypt skal spele meisterskapen på heimebane. Egypt har tidlegare vore vertskap tre gonger tidlegare, seinast i 2006 då Egypt vann heile turneringa.

24 land tek del i turneringa som etter planen skal avviklast frå 15. juni til 13. juli.

