Horneland frigitt – striden med Rosenborg løyst

Også assistenttrenar Karl Oskar Emberland blir fristilt frå kontrakten med Haugesund, opplyser FKH i ei pressemelding måndag kveld, skriv VG.

– Partane er glade for at saka er løyst, og ønsker Eirik og Karl Oskar lykke til med nye utfordringar i Trondheim, heiter det i pressemeldinga.

Han seier ikkje noko om vilkåra for overgangen til dei to trenarane.

Forhandlingar mellom dei to klubbane i helga førte ikkje fram, og trenarduoen stilte derfor til årets første trening med FK Haugesund måndag. Ifølgje VG har det vore stor avstand mellom Rosenborgs tilbod om kompensasjon og FK Haugesunds krav for å la trenarane gå før kontraktsperioden er omme.

Kjernen i diskusjonane mellom klubbane og trenarane er kva for ein kontrakt som skulle leggjast til grunn og kor lang oppseiingstid Horneland hadde. Han sjølv og Rosenborg meiner den avtroppande Haugesund-trenaren hadde éin månads oppseiingstid i kontrakten sin. FKH meinte derimot at dei hadde terminert ein treårskontrakt Horneland skreiv under på i oktober, og at det var den førre kontrakten som var gjeldande. Den kontrakten gjekk fram til 30. november 2019 og skal ikkje ha hatt nokon klausular som tillét at RBK kunne hente han, med mindre han vart frikjøpt.

