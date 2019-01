sport

– Vi er glade for at Fredrik har signert for oss no, vi har følgt han ei god stund. Fredrik er ein talentfull spelar som vi ønsker å utvikle vidare i Molde Fotballklubb, slik at han kan hjelpe oss i Eliteserien, seier hovudtrenar Erling Moe i ei pressemelding.

Den medisinske testen vart gjennomført før helga, og midtbanespelaren har skrive under på ein treårskontrakt.

Han blir med til treningsleiren i Spania.

Sjølstad starta karrieren i HamKam før han spelte 2016-sesongen i Hødd.

