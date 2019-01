Åtte politibetjentar skadde i kraftig Lazio-feiring

sport

Opp mot 2500 Lazio-supporterar hadde samla seg på Piazza della Liberta (Fridomstorget) i den italienske hovudstaden for å feire grunnlegginga av storklubben i 1900.

Til stades var òg klubbpresidenten Claudio Lotito, som heldt tale for dei frammøtte. Han kom seg likevel heim før festen utvikla seg til det reinaste kaoset.

Kort tid etter midnatt natt til onsdag skilde om lag 300 supporterar med tildekte andlet seg frå resten av gruppa. Dei kasta flasker og andre gjenstandar mot politifolka som skulle sørgje for at ting gjekk rett for seg, og då svarte politiet med tåregass og vasskanonar.

Onsdag uttalte politiet i Roma at åtte politibetjentar fekk skadar i samanstøyten, dei fleste kuttskadar og blåmerke. Éin supporter vart skadd, og tre andre vart arresterte. Dei fire blir kopla til Lazios ekstreme «ultra»-supportergruppe, og alle vil bli utestengde frå idrettsarrangement i Italia, opplyser politiet.

Italiensk fotball er frå før inne i ein tung periode etter valdelege samanstøytar og rasisme i samband med Inters heimekamp mot Napoli 2. juledag. Der mista ein 39 år gammal Inter-supporter livet etter å ha vorte påkøyrd av ein bil.

Det var òg samanstøytar mellom fotballsupporterar i forkant av Lazios europaligakamp mot tyske Eintracht Frankfurt tidlegare i desember.

(©NPK)