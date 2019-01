Hopp: Lindvik får ny sjanse i verdscupen

sport

I alt sender Skiforbundet sju hopparar til renna i Nord-Italia. Daniel-André Tande blir heime for å trene, og dermed består laget av Lindvik, Anders Fannemel, Johann André Forfang, Halvor Egner Granerud, Robert Johansson, Robin Pedersen og Andreas Stjernen.

– Vi har ikkje avgjort kor lenge Tande blir heime i eit forsøk på finne forma. Alt er avhengig av kva framgang han viser. Robin Pedersen reiser vidare med oss til Italia sidan han har vist gode hopp i hoppveka, spesielt i Bischofshofen, seier landslagssjef Alexander Stöckl.

Lindvik sikra kvoteplass i verdscupen gjennom solid hopping i kontinentalcup, og dermed er det naturleg at han får sjansen i Val di Fiemme.

– Vi er glade for at vi igjen kan stille med sju hopparar i ein heil periode. Vi fortset med strategien vår der han som hoppar inn kvoteplass, òg får plassen i kvoteperioden. Eg gler meg til renna til helga og har trua på at vi kan prege renna, seier Stöckl.

I Val di Fiemme skal det hoppast individuelle renn i HS135-bakken laurdag og søndag.

