Ny Spurs-arena ytterlegare forseinka

sport

Det opplyser London-klubben i ei pressemelding onsdag.

Spurs' nye storstove skulle opphavleg vore opna til sesongstart i august i fjor, men ei rekkje forseinkingar i byggjearbeidet har medført utsetting på utsetting.

Tottenham opplyser at det må utførast fleire testar i samband med byggjeprosessen, og at det framleis er for tidleg å setje ein opningsdato.

Det som derimot er klart, er at heimekampane mot Watford (30. januar), Newcastle (2. februar), Leicester (10. februar) og Borussia Dortmund (13. februar), og dessutan ein eventuell heimekamp i FA-cupen helga etter, alle må spelast på Wembley.

Neste heimekamp etter det blir spelt mot erkerivalen Arsenal 2. mars.

– Eg vil gjerne be om unnskylding til fansen og takke dykk for tolmodet. Vi skal no prøve å få klar ein tidsplan for byggjetestar og gi ytterlegare informasjon om desse i løpet av to-tre veker, seier styreleiar Daniel Levy.

(©NPK)