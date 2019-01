Fàbregas klar for Monaco

sport

Medium har skrive at Monaco betaler nesten 100 millionar kroner for Fàbregas, men ei kjelde seier til nyheitsbyrået AFP at Premier League-klubben berre vil få prestasjonsrelatert kompensasjon.

På middelhavskysten møter 31-åringen igjen Thierry Henry, som han i byrjinga av karrieren spelte saman med i Arsenal. Henry har vore trenar for Monaco sidan oktober og slit med å få laget til å prestere. Den suksessvande klubben er for tida på nedrykksplass.

Både Henry og Fabregas forlét Arsenal til fordel for Barcelona, men sistnemnde vende tilbake til Premier League som Chelsea-spelar sommaren 2014. Han vart takka av som Chelsea-spelar i FA-cupkampen sist helg.

Monaco har allereie sikra betydelege forsterkingar sidan overgangsvindauget opna. Naldo vart henta frå tyske Schalke, mens den franske U21-landslagsspelaren Fode Ballo-Touré er kjøpt frå Lille for 11 millionar euro.

William Vainqueur, med fortid i Marseille og Roma, var òg på veg frå tyrkiske Antalyaspor, men han bestod ikkje legesjekken fredag, og den overgangen gjekk derfor i vasken.

Fabregas kan debutere mot Marseille søndag.

(©NPK)