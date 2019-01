Japansk OL-sjef mistenkt for korrupsjon

sport

Takeda skal ha vorte tiltalt for korrupsjon 10. desember. Bakgrunnen skal vere ei betaling gjort før den japanske hovudstaden vart tildelt sommarleikane som startar om eit og eit halvt år. Nyheitsbyrået siterer ei kjelde i det franske rettssystemet.

Summen skal ha vore på om lag 20 millionar kroner. Betalinga skal ha vore gjort i to delar – éin før tildelinga av OL – og éin etter. Takeda sjølv nektar skyld, og seier han har samarbeidd for å komme til botns i saka under ei høyring. Han har òg lova å samarbeide vidare for å finne ut av saka.

Ei undersøking som vart starta i 2016, viser to betalingar til eit firma kopla til sonen til senegalesiske Lamine Diack, den tidlegare sjefen i det internasjonale friidrettsforbundet. Diack har vore på Interpols liste over mest etterlyste personar sidan 2015, men Senegal har ikkje ønskt å utlevere han til Frankrike.

Tsunekazu Takeda har vore president for den japanske komiteen sidan 2001. Tokyo vann avstemminga om å bli OL-vertar i 2020 med 60 stemmer mot Istanbuls 36.

(©NPK)