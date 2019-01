Østberg køyrer rally-VM i nest øvste klasse

sport

Det bekreftar 31-åringen i ei pressemelding måndag.

Østberg har fått satsinga på plass i samarbeid med den franske bilfabrikanten Citroën. Samtidig skal han vere del av det belgiske DG-sport-teamet.

– Eg må innrømme at eg var skuffa då det vart klart at rally-VM på høgaste nivå ikkje var eit alternativ for meg i 2019-sesongen. Rally er for meg meir enn ein jobb. Det er ein lidenskap, og det er i blodet mitt. Det var aldri noko alternativ å gi opp draumen min, seier Østberg.

Han må uansett nøye seg med å konkurrere i den nest beste klassa i VM i år.

31-åringen har tidlegare vore fabrikkførar for Citroën i tre sesongar.

– Det er ei av hovudårsakene til at eg gjekk for denne løysinga, seier Østberg.

Han vedgår at det blir ei utfordring å skulle satse i ein bil han kjenne lite til. I augneblinken førebur han seg til Rally Sverige. 27. januar set han seg bak rattet i nybilen for første gong. Då står Rally Hadeland på programmet.

Med seg i bilen denne sesongen får Østberg Torstein Eriksen. Han hadde òg kartlesarrolla ved fleire høve i 2018.

– Han har bevist at han er ein hardtarbeidande kartlesar, meir enn god nok til å konkurrere på alle nivå i rallysporten, seier 28-åringen.

(©NPK)