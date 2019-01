Strand på plass i Brann

sport

Midtbanemannen vender heim til Bergen etter to sesongar i Sogndal og tre i Molde. Han fekk ikkje fornya kontrakten med MFK som gjekk ut ved nyttår.

– Eg er bergensar. Brann har vore klubben min sidan eg var liten, seier Strand til Branns nettstad.

Han uttaler òg at han har vorte presentert for eit bra opplegg, at Brann speler på ein måte som vil passe han og at klubben viste at den verkeleg ønskte han.

I fjor kjempa Brann lenge om seriegull, men ein svak innspurt gjorde at bergensarane til slutt enda med bronse i Eliteserien.

Før årets sesong har rødtrøyene rusta opp stallen med Strand, Eirik Holmen Johansen, Kristoffer Løkberg, Jesper Löfgren, Marcus Mehnert og Håkon Opdal.

Samtidig har fjorårets førstekeeper Samuel Sahin-Radlinger vendt heim til Hannover, medan Peter Orry Larsen har returnert til Aalesund.

(©NPK)