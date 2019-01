Svolten Jakobsen inn i VM-troppen for sjuk Øverby

sport

Øverby har fått feber og var ikkje i form måndag morgon. – Det skal ikkje dreie seg om noko magegreier, seier landslagssjef Christian Berge til NTB.

Eit utbrot av magevirus er det store marerittet i ein idrettstropp som bur tett på kvarandre. Det sette nesten halve den norske troppen ut av spel under kvinne-EM i 2010.

Jakobsen har ikkje fått spele dei to første VM-kampane mot Tunisia og Saudi-Arabia. I Øverbys fråvær får den store og sterke strekspelaren på 115 kilo sjansen.

– Vi får ein tovegsspelar i Henrik Jakobsen. Han har prestert godt for oss før, og i tillegg er han verkeleg svolten, seier Berge.

Den siste rapporten frå landslagsleiinga er at Øverby har pådrege seg feber og er i ferd med å bli isolert.

Kvar VM-deltakar kan gjere tre byte i løpet av meisterskapen. Noreg har no igjen berre to etter at berre to kampar er spelt.

– Det er ikkje gunstig, men då eg såg Petter såg det ut som dette kunne ta nokre dagar. Derfor gjorde vi bytet, seier Berge.

Torsdag speler Noreg gruppefinale mot Danmark. Den kampen vil vere svært avgjerande for kva som skjer vidare i VM.

