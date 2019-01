sport

Babel var Liverpool-spelar frå 2007 til 2011 og har sidan vore innom klubbar i Tyskland, Tyrkia, Dei sameina arabiske emirata og Spania i tillegg til heimlandet Nederland.

Fulham håpar at 32-åringen kan hjelpe laget til ny kontrakt i engelsk eliteserie. Fulham har berre Huddersfield bak seg på tabellen.

Babel har fått ein kontrakt som gjeld ut sesongen.

– Eg har definitivt tru på at Fulham kan berge plassen. Det er ein av grunnane til at eg er her, å bidra til at det skjer, seier han.

