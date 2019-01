Petr Cech legg opp

sport

Det skriv tsjekkaren på twitter-kontoen sin.

36-åringen slo gjennom for alvor som Chelsea-målvakt i 2004. I 2006 pådrog han seg eit kraniebrot som gjorde at han måtte bruke ein spesiallaga hjelm, noko som har vorte varemerket hans ved sida av å vere ei av dei beste målvaktene i verda.

Men etter sesongen er det slutt.

– Dette er den 20. sesongen min som profesjonell fotballspelar. Det er 20 år sidan eg signerte den første proffkontrakten min. Derfor kjennest det no riktig å seie at eg vil gi meg etter at sesongen er over, sa Cech.

– Eg har spelt 15 år i Premier League og vunne det som er å vinne. Eg føler at eg har oppnådd alt som er mogleg. Eg skal fortsetje å jobbe knallhardt med Arsenal, og håper å ta heim fleire trofear denne sesongen. Eg er ser òg fram til å finne ut kva livet inneheld utanfor banen, skriv Cech.

Denne sesongen har keeperen mista plassen på Arsenal til tyske Bernd Leno.

I 2015 forlét han Stamford Bridge til fordel for Arsenal. Han har halde nullen i 202 av dei 443 Premier League-kampane sine, noko som er rekord. Han står i tillegg med 124 landskampar for Tsjekkia.

(©NPK)