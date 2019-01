RBK-spelar selt til Danmark

sport

Tysdag melder RBK på nettsidene sine at klubbane er einige om ein overgang for 20-åringen.

Amundsen kom til Rosenborg i fjor vinter, men fekk lite speletid på Lerkendal etter overgangen frå danske Køge. I fjor sommar vart han derfor lånt ut til tyske Eintracht Braunschweig.

– Malte er ein ung og spennande spelar, men er avhengig av speletid. Vi ønsker han lykke til vidare i Danmark, seier RBKs sportslege leiar Stig Inge Bjørnebye.

Amundsen har signert ein tre og eit halvt år lang kontrakt med Vejle, melder den danske klubben på nettsidene sine.

– Malte Amundsen er ein spelar vi har følgt over ein lang periode. Vi har tidlegare prøvd å hente han til Vejle, men konkurransen frå andre klubbar har vore hard. No har det lykkast, og det er vi sjølvsagt stolte over, seier teknisk sjef i Vejle, Jacob Krüger.

