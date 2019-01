Carlsen storspelte og braut remisrekka

sport

Nederlands stormeister van Foreest låg sist i turneringa med sitt eine poeng før partiet på onsdag, og han var i realiteten utan sjanse med kvite brikker i Wijk aan Zee-turneringa. Det var klasseskilnad mellom tenåringen og den norske verdsmeisteren.

Det var relativt jamt til rundt 23 spelte trekk, men Carlsen snudde det heile til eigen fordel i løpet av dei neste få trekka. Etter trekk 30 viste computeren at det var 45 prosent sjanse for at Carlsen ville vinne, og kommentatorane til TV 2 meinte at partiet neppe ville gå til 40 trekk. I tillegg til den fine stillinga hadde Carlsen ein time overtak tidsmessig.

I det 34. trekket var det over. Nederlendaren van Foreest gav opp, og Carlsens siger var eit faktum.

Med eitt poeng og totalt tre av fem moglege poeng hoppa Carlsen eit stykke opp på samanlagtlista i turneringa.

Partia på onsdag vart spelt i Alkmaar, og Magnus Carlsen var under eit visst press før partiet starta. Med tap ville han ha mista førsteplassen på verdsrankinga, og med ein ny remis ville leiinga han hadde ned til Fabiano Caruana vorte knappa ytterlegare ned.

