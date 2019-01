Tyskland og Danmark med store VM-fordelar: Skreddarsydd kampprogram og gunstigare kviletid

sport

Det er Det internasjonale handballforbundet (IHF) som fattar avgjerder om kampdagar og -tider. Det har ein tendens til å gi svært gunstige utfall for arrangørnasjonane.

Skulle Danmark komme seg til ein semifinale, vil vertsnasjonen berre ha spelt kamp to kveldar på rad éin gong. Det same gjeld den andre vertsnasjonen Tyskland.

For Noreg og andre deltakarar vil det vere tre slike tilfelle. To kampar på eit døgn er sett på som den klart tøffaste belastinga i meisterskap. Det gir dårlegare utgangspunkt for restitusjon og aukar skaderisikoen.

– Det var vel slik òg i VM i 2017, og det er nok den fordelen ein har ved å vere arrangør. Det er sjølvsagt mykje gunstigare å spele annankvar dag. Det er den beste rytmen, seier Espen Lie Hansen til NTB.

Gunstig

I VM for to år sidan hadde Frankrike gjennomført ein fridag meir enn motstandarlaget heile vegen fram til semifinalen.

– Vi får ikkje gjort noko med oppsettet her. Så det gjeld å fordele speletida så godt som mogleg, og så veit vi at vi er veldig godt trena, seier Lie Hansen.

Noreg nyttar isbad etter kampar. Dette er med på å betre restitusjonsprosessen.

I hovudrunden kjem Noreg til å spele to kampar på eit døgn éin gong og få to fridagar før siste runde. For danskane vil oppsettet bli det langt gunstigare kamp-fri-kamp-fri-kamp.

Torsdag er det gruppefinale i C-puljen i Herning mellom Danmark og Noreg.

