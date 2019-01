sport

26-åringen frå Costa Rica forlèt Brann og Bergen, og angrepsspelaren er allereie på plass i Oslo.

Vega kom til Brann før 2016-sesongen og scora 13 mål på 56 kampar for klubben, melder Vålerenga på nettsidene sine.

– Eg er veldig glad for å få denne moglegheita og gler meg stort til å spele for Vålerenga. Eg er klar for å ta denne klubben opp dit han høyrer heime, seier Vega.

