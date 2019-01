Svakt nedslag tok frå Maren Lundby pallplass i Japan

sport

Maren Lundby hadde verken hoppa treningsomgangar eller kvalifisering før ho sette utfor den japanske bakken fredag. Bøverbru-jenta fekk ikkje full klaff, og det enda med ein 4.-plass.

Etter første omgang låg ho på 6.-plass, 11,8 poeng bak austerrikske Daniela Iraschko-Stolz som leidde. I andre omgang sveva ho ned til 99,5 meter, men sleit i landinga og tapte nokre stilpoeng som truleg kosta henne ein pallplass.

– Det første hoppet var ikkje heilt bra. Det var det første hoppet mitt i bakken i år, og eg klarte ikkje å venne meg til bakken i første forsøk. Heldigvis retta eg fort opp det til 2. omgang og gjorde eit kjempehopp, men då klarte eg jo ikkje å setje nedslag, sa Lundby.

– Det er kjedeleg å sjå at eg kunne vunne med nedslag, men samtidig er det ein del av skihoppet, og då fortente eg ikkje betre.

Vanskeleg

Etter å ha vunne begge dei individuelle renna i den japanske bakken i fjor måtte Lundby fredag nøye seg med 4.-plass, 4,9 poeng bak vinnaren Iraschko-Stolz.

Sara Takanashi frå Japan vart nummer to (1,7 poeng bak), mens verdscupleiar Katharina Althaus vart nummer tre ytterlegare tre tidels poeng bak.

Rennet vart noko forseinka på grunn av vêrforholda.

– Det var noko varierande forhold, som alltid, men det er godt gjort at dei klarte å fullføre rennet. Eg har aldri opplevd at det ikkje har vorte utsettingar her, men heller aldri at det har vorte avlyst. Det er berre å smørje seg med tolmod og hoppe når trenaren vinkar, sa Lundby.

Sterkt av Strøm

Anne Odine Strøm låg 9.-plass etter første omgang, men klinka til med eit hopp på 93,5 meter i finaleomgangen og tangerte karrierebeste med 7.-plass. Også Silje Opseth kvalifiserte seg til finaleomgangen, der ho hoppa seg opp fire plassar til 23.-plass.

Ingebjørg Saglien Braaten fekk det ikkje til å stemme og landa på 65 meter. Det heldt ikkje til å få hoppe finaleomgangen.

