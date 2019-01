Thingnes Bø sikra norsk siger etter drama på siste skyting

sport

Thingnes Bø såg ut til å vere på veg mot ein trygg siger. Han gjekk inn på siste ståande på stafetten med grei margin ned til jagande Tyskland. Men tre ekstraskot seinare var plutseleg Noreg eit sekund på etterskot.

Verdscupleiaren hadde likevel ingen problem med å sikre sigeren framfor Tyskland. Frankrike vart nummer tre.

Thingnes Bø klinte til på den siste runden og sørga for norsk siger. Med seg på laget hadde han Lars Helge Birkeland, Vetle Sjåstad Christiansen og Tarjei Bø.

Kjempeetappe av Christiansen

Etter ein god etappe av Lars Helge Birkeland, som brukte to ekstraskot og passerte i samla felt med leiinga, var det Vetle Sjåstad Christiansen sin tur. Han leverte ein særs sterk etappe, brukte berre eitt ekstra skot og gjekk ut frå siste skyting i tet saman med Martin Fourcade.

Christiansen var tydelegvis ikkje interessert i å passere likt med den franske stjerna, og klinte til på den siste runden. Noreg veksla 5,7 sekund før Frankrike etter ein glimrande etappe. Dermed låg alt til rette for Bø-brørne på dei to siste etappane.

– Ein praktetappe. Den beste skiskyttaren dei siste sju åra blir parkerte av Vetle Sjåstad Christiansen, var reaksjonen frå NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

Bø-brørne

Tarjei Bø gjekk eit særs godt løp på sprinten på torsdag, då han gjekk inn til andreplass. Han fortsette storformen i stafetten. På første skyting vart det fem treff, og avstanden ned til Russland på andreplass var på eit halvt minutt.

På ståande skyting vart det derimot trøbbel for eldstemann Bø. Han bomma på dei to første skota, men klarte å hente seg inn og det vart berre med to ekstraskot. Dermed sende han veslebror Johannes Thingnes Bø ut i tet, under eitt sekund framfor Austerrike og Tyskland.

Thingnes Bø skaut feilfritt på liggande, og gjekk ut 3,8 sekund før tyske Benedikt Doll. Nordmannen auka inn mot avgjerande skyting, men der fekk han det tungt. Thingnes Bø brukte tre ekstraskot, og hadde i tillegg trøbbel med våpenet. Han gjekk ut eit drygt sekund bak tyske Doll.

På den siste runden var det derimot ingen tvil. Der sikra Thingnes Bø jubel for Noreg.

Stafettsigeren var Noregs første for sesongen. I Hochfilzen i desember vart Noreg nummer to, berre slått av Sverige. Den gongen gjekk dei rett nok utan verdscupleiar Johannes Thingnes Bø.

I Oberhof i byrjinga av januar vart det ein skuffande sjuendeplass for Noreg, rett nok med eit reserveprega lag.

