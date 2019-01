Valsvik vart Hornelands første RBK-signering

sport

Valsvik har skrive under ein fireårskontrakt med trønderane. Dei siste sesongane har han spelt for Eintracht Braunschweig, som førre sesong rykte ned til 3. Bundesliga.

– Dette er ein kjempefin overgang for meg no. Eg er kjempestolt og glad for å komme til Noregs største klubb, og ser fram til å spele for Rosenborg og framfor Kjernen, seier Valsvik til rbk.no.

Det var venta at den tidlegare Sogndal- og Strømsgodset-spelaren kom til å byte klubb i januarvindauget. Tida i Eintracht Braunschweig meiner han for det meste har vore bra.

– Der har eg hatt to fine år, og så gjekk vi på ein smell i det siste halvåret, så den siste tida har ikkje vore så bra. Men opplevinga og erfaringa eg har teke med meg derifrå har vore kjempebra.

Horneland tok over som RBK-trenar tidlegare i månaden. Han seier klubben lenge har vore på utkikk etter ein venstrebeint midtstoppar.

– Vi skal spele mange kampar i år, og vi treng bra dekning på alle plassar. Gustav har ein veldig sterk kampmentalitet – ein flott duellspelar. I tillegg har han ein flott venstrefot, og er god i oppspelsfasen, seier Horneland til nettstaden og fortset:

– Eg likar òg at han har store ambisjonar, og synest han har utvikla seg bra i Tyskland. Han har fått med seg god erfaring og er veldig godt trent.

