Cardiffs nye spiss Sala truleg død i flyulykke

Sala var ein av to personar om bord i flyet, opplyser franske luftfartsstyresmakter.

28-åringen skreiv så seint som laurdag under for den walisiske Premier League-klubben Cardiff. Han vart kjøpt frå franske Nantes for 17 millionar euro, som svarar til 166 millionar kroner.

Argentinaren var måndag på veg frå Nantes til Cardiff i eit fly av typen Pip Malibu, men det forsvann frå radaren 20 kilometer nord for Guernsey. Den britiske kanaløya ligg rett utanfor Frankrikes kyst.

– Vi har ikkje funne nokon teikn frå dei som var om bord. Dersom dei har landa på vatn, er sjansen for at dei framleis er i live dessverre svært liten, sa Guernsey-politiet i ei fråsegn tysdag ettermiddag.

Det blir opplyst at piloten i flyet bad lufttrafikkontrollen på naboøya Jersey om å redusere flygehøgda. Kort etter mista ein radiokontakt med flyet.

Under leitinga er det observert fleire flytande objekt i vatnet, men politiet kunne ikkje bekrefte at det dreier seg om vrakdelar.

Stoppa søket

Helikopter frå både den britiske og franske kystvakta hjelpte til i eit leitearbeid som varte i fleire timar natt til tysdag. Søket vart stoppa i 02-tida på grunn av sterk vind, vanskelege sjøforhold og redusert sikt, men vart gjenopptatt tysdag.

Seint tysdag ettermiddag opplyste politiet på kanaløya Guernsey at søket var avslutta utan resultat. Onsdag vil ein gjere nye forsøk.

Cardiff har uttalt at klubben ventar på å få klarleik i kva som har skjedd. Klubben avlyste treninga si tysdag, mens Nantes har fått cupkampen mot Entente onsdag utsett.

– Vi tok imot nyheita om det sakna flyet med sjokk. Vi venta Emiliano til Cardiff i går, og i dag skulle han ha den første dagen sin med laget. Vi er alle sterkt prega av situasjonen, og vi vedtok tidleg i dag å avlyse treninga. Vi fortset å be om positive nyheiter, heiter det i ei fråsegn frå klubbdirektør Ken Choo på nettstaden til klubben.

Målteft

Sala stod med 12 mål for Nantes i Ligue 1 denne sesongen. I helga signerte argentinaren ein kontrakt med Cardiff på tre og eit halvt år.

– Eg er veldig glad for å vere her. Det er ein stor fornøyelse, og eg kan ikkje vente med å komme i gang med treninga og møte dei nye lagkameratane mine. Det er spesielt for meg å vere rekordsigneringa til klubben, sa Sala då overgangen vart kjent.

Cardiff rykte opp til Premier League før inneverande sesong. Walisarane ligg tredje sist på tabellen og kjempar ein desperat kamp om å berge elitestatusen.

