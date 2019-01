sport

– Det står utruleg stor respekt av det Kåre og Erik har gjort. Dette har vore med å gjenreise respekten for trenarrolla i norsk profesjonell fotball, sa leiar Teddy Moen i Norsk fotballtrenerforening på pressekonferansen då forliket mellom trenarane og Rosenborg var eit faktum.

– Det er ein god dag for trenarane i Noreg. Dei har bidrege til at forståinga for at òg trenarar er omfatta av eit stillingsvern er til stades, sa Moen.

(©NPK)