NRK: Forlik mellom Rosenborg og trenarane

Ifølgje NRK skal forliket ha vorte inngått klokka 8.15 onsdag morgon.

Det var tingrettsdommar Anne Marie Selvaag som mot slutten av forhandlingane på tysdag bad partane om å snakke saman.

– Oppfordringa mi er at de tek ein prat i løpet av ettermiddagen og ser på moglegheitene. Kvar står de, og kva er det mogleg å få til? sa ho.

Rett etter at retten var heva tysdag ettermiddag, sette advokatane til Ingebrigtsen, Hoftun og RBK seg saman bak lukka dører i Sør-Trøndelag tingrett. Etter drøftingane i rundt ein halv time forlét dei tinghuset i Trondheim utan å vilje seie noko til pressa.

For to veker sidan var partane i saka gjennom ei rettsmekling. Der vart det ikkje oppnådd einigheit om noko forlik.

Tysdag bad altså tingrettsdommar Selvaag likevel om at moglegheita vart vurdert på nytt, og viste til at ein kanskje såg annleis på situasjonen etter to dagar i tingretten.

